Stand: 26.03.2023 20:00 Uhr Giesen Grizzlys gewinnen erstes Play-off-Spiel in Friedrichshafen

Die TSV Giesen Grizzlys stehen kurz davor, in den Play-offs der Volleyball-Bundesliga der Männer für eine riesige Überraschung zu sorgen. Im ersten von maximal drei Viertelfinalduellen mit Rekordmeister VfB Friedrichshafen setzten sich die Niedersachsen am Sonntag mit 3:2 (25:20, 25:23, 13:25, 23:25, 15:7) beim Team vom Bodensee durch. Zum Weiterkommen fehlt folglich noch ein weiterer Sieg. Das zweite Duell findet am kommenden Sonnabend bei den Grizzlys statt. Play-offs | 26.03.2023 19:56