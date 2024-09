Stand: 01.09.2024 13:45 Uhr Ghanas Nationaltrainer Addo in Autounfall verwickelt

Ghanas Fußball-Nationaltrainer Otto Addo ist am Sonntag in einen Autounfall verwickelt worden. Der langjährige Bundesliga-Profi aus Hamburg sowie Co-Trainer John Paintsil und Torwarttrainer Fatawu Dauda, die sich ebenfalls im Fahrzeug befanden, seien in einem "stabilen Zustand", teilte der ghanaische Verband GFA mit. Der Unfall ereignete sich auf dem Rückweg von einer Spielbeobachtung in der Stadt Tarkwa. Nach der Rückkehr in Ghanas Hauptstadt Accra unterziehen sich Addo und seine Assistenten weiteren medizinischen Untersuchungen. | 01.09.2024 13:09