Stand: 12.01.2025 10:41 Uhr Gewalt bei Fußballspielen - Niedersachsen bereitet Gebührenordnung vor

Das Land Niedersachsen bereitet eine eigene Gebührenordnung für Polizeieinsätze bei Hochrisiko-Fußballspielen vor. Das sagte SPD-Innenministerin Daniela Behrens der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Am Dienstag entscheidet das Bundesverfassungsgericht, ob die Gebühren des Landes Bremen für polizeilichen Mehraufwand bei Fußballspielen rechtmäßig sind. "Wenn es nicht anders geht, werden wir ebenfalls eine entsprechende Rechtsgrundlage schaffen und Rechnungen an die Deutsche Fußballliga schicken", sagte Behrens, die sich in der Vergangenheit wiederholt für eine härtere Gangart im Kampf gegen Krawalle ausgesprochen hatte. | 12.01.2025 10:18