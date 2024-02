Stand: 13.02.2024 15:41 Uhr Gebäudekomplex des Bremer Platzes 11 wird saniert

Die Bremer Senatoren für Sport und Finanzen haben sich mit Werder Bremen auf die Sanierung des Gebäudekomplexes an Platz elf in der Pauliner Marsch geeinigt. "Mit dieser dringend notwendigen Sanierung schaffen wir eine moderne Sportstätte, die den aktuellen Umweltstandards entspricht und bekommen vor allem auch endlich adäquate Umkleideräume für Mädchen und Frauen", sagte Sportsenator Ulrich Mäurer in einer Pressemitteilung. Die Bezirkssportanlage beherbergt die U23 und die Frauen-Mannschaft von Werder, aber auch mehr als 800 Breitensportler | 13.02.2024 15:40