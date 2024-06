Stand: 30.06.2024 14:54 Uhr Galopp: Hammer-Hansen siegt mit Three Havanas

Mit dem aktuell in großer Form reitenden Jockey Thore Hammer-Hansen im Sattel hat die drei Jahre alte Stute Three Havanas am Sonntag in Hamburg-Horn den Sparkasse Holstein-Cup gewonnen. Die Schimmelstute aus dem Kölner Rennstall von Trainer Henk Grewe setzte sich in der über 1.600 Meter führenden Prüfung gleich an die Spitze und gab diese nicht mehr ab. Den zweiten Platz belegte Armira (Bauyrzhan Murzabayev), Dritte wurde die französische Favoritin Sea The Lady unter Adrie de Vries. | 30.06.2022 14:50