Stand: 02.10.2024 11:41 Uhr Fußballmuseum sichert sich Brehmes Finaltrikot von 1990

Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund hat sich eines der bedeutendsten Trikots der DFB-Geschichte gesichert. Das Dress des gebürtigen Hamburgers Andreas Brehme aus dem WM-Finale 1990 wurde aus Argentinien zurückgeholt. Das Museum hat das Trikot mit der Nummer 3 von dem Sammler Yael Rodriguez erworben. Zum Preis machten die Verantwortlichen keine Angabe. Der im Februar verstorbene Brehme verwandelte in diesem Trikot am 8. Juli 1990 in Rom den Elfmeter zum 1:0 gegen Argentinien mit Superstar Diego Maradona. | 02.10.2024 11:40