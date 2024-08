Stand: 25.08.2024 14:03 Uhr Fußballerinnen des SV Meppen verlieren beim SV Weinberg

Die Fußballerinnen des SV Meppen sind mit einer Niederlage in die neue Zweitliga-Saison gestartet. Die Emsländerinnen unterlagen am Sonntag beim SV 67 Weinberg überraschend mit 2:3 (1:1). Marleen Kropp (10.) und Nina Rolfes (63.) erzielten die Tore für den SVM, der in der vergangenen Serie nur ganz knapp den Bundesliga-Aufstieg verpasst hatte. Djellza Istrefaj (8.) und Lisa Wich (54., 81.) waren für Weinberg erfolgreich. Ergebnisse und Tabelle | 25.08.2024 14:02