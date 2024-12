Stand: 18.12.2024 13:36 Uhr Fußballerin Peddemors wechselt früher zum VfL Wolfsburg

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat die feste Verpflichtung der Niederländerin Ella Peddemors vorgezogen. Wie der niedersächsische Club am Mittwoch mitteilte, schließt sich die 22 Jahre alte Mittelfeldspielerin schon im Januar der Mannschaft von Trainer Tommy Stroot an. Der VfL hatte Peddemors im Sommer für drei Jahre bis 2027 verpflichtet und sofort wieder für eine Spielzeit an ihren Stammverein FC Twente verliehen. Dieses Leihgeschäft wird nun früher als geplant beendet. | 18.12.2024 13:35