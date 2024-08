Stand: 19.08.2024 14:23 Uhr Fußball-Oberligist Anker Wismar holt Ex-Hansa-Stürmer Breier

Der frühere Fußball-Profi Pascal Breier geht ab sofort für den Oberligisten FC Anker Wismar auf Torejagd. Das teilte der Amateurclub am Montag mit. "Ich habe in den letzten Wochen erkannt, wie sehr mir der aktive Sport fehlt. Die Gespräche mit den Verantwortlichen des FC Anker haben mich überzeugt, dass ich hier das optimale Gesamtpaket aus Familie, Beruf und Sport gefunden habe", erklärte der 32-Jährige. Breier hatte erst in der vergangenen Woche seine Tätigkeit als Teammanager des FC Hansa Rostock aus familiären Gründen beendet. Für die Mecklenburger war der Angreifer von 2018 bis 2023 auf Torejagd gegangen, bevor er für ein halbes Jahr zum VfB Lübeck wechselte. | 19.08.2024 15:58