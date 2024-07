Stand: 25.07.2024 13:31 Uhr Fußball: Kracherspiel Dresden gegen Rostock zeitgenau angesetzt

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Donnerstag die Ansetzungen für die Spieltage 3 bis 8 der Liga veröffentlicht. Das Top-Spiel zwischen Dynamo Dresden und Hansa Rostock am 6. Spieltag steigt demnach am Sonnabend, 21. September 2024, um 14 Uhr. Es ist der Auftakt der ersten englischen Woche der Saison, Rostock empfängt am Dienstag darauf Unterhaching (24.9., 19 Uhr) und gastiert am anschließenden Sonntag beim FC Ingolstadt (29.9., 13.30 Uhr). Der VfL Osnabrück trifft unter der Woche auf Energie Cottbus (24.9., 19 Uhr), muss sonst immer samstags ran. Hannover 96 II spielt dreimal am Sonnabend, zweimal sonntags, in der englischen Woche am Mittwoch. Das erste direkte Duell zweier Nordteams, Osnabrück gegen Hannover, findet am Sonnabend, 14. September, um 16.30 Uhr statt. Hier geht's zum vollständigen Spielplan der 3. Liga. | 25.07.2022 13:30