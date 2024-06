Stand: 13.06.2024 13:20 Uhr Fußball: Hansa, Osnabrück und Hannover 96 II erhalten 3. Liga-Lizenz

Die Fußball-Drittligisten Hansa Rostock, VfL Osnabrück und Hannover 96 II haben alle die offizielle Zulassung für die Saison 2024/25 erhalten. Das teilte der Deutsche Fußballbund (DFB) am Donnerstag mit. Demnach erhalten alle sportlich qualifizierten Teams auch die Lizenz. Rostock und Osnabrück waren im Mai abgestiegen, das 96-Nachwuchsteam setzte sich in der Aufstiegsrelegation der Regionalligen gegen die Würzburger Kickers durch. Die Saison der 3. Liga beginnt am 2. August. Der Spielplan soll Mitte Juli veröffentlicht werden. | 13.06.2024 13:19