Stand: 24.08.2024 16:44 Uhr Fußball: Hannover 96 II feiert ersten Drittliga-Sieg

Die Zweitvertretung von Hannover 96 hat ihren ersten Sieg in der 3. Fußball-Liga gefeiert. Beim bis dato verlustpunktfreien SV Sandhausen siegte das Team von Trainer Daniel Stendel mit 1:0 (1:0), das Siegtor machte Lukas Wallner nach einer Ecke per Kopfball in der 21. Minute. Der 21-Jährige war erst vor zehn Tagen von RB Salzburg nach Hannover gewechselt. Sandhausens Patrick Greil sah in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt sind es die ersten Punkte für die Niedersachsen, die Anfang Juni in der Relegation in die 3. Liga aufgestiegen waren. Ergebnisse und Tabelle der 3. Liga. | 24.08.2024 16:30