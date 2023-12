Stand: 28.12.2023 13:02 Uhr Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg wieder im Training

Als erstes Team der Fußball-Bundesliga hat der VfL Wolfsburg mit der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte begonnen. Coach Niko Kovac bat seine Spieler am Donnerstagvormittag zum Trainingsauftakt und wird mit ihnen am 2. Januar für sechs Tage in ein Trainingslager in Portugal fliegen. Die Niedersachsen laufen ihren sportlichen Zielen weit hinterher und haben als Tabellenzehnter aktuell fünf Punkte Rückstand auf den angestrebten Europa-League-Platz. | 28.12.2021 13:01