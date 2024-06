Stand: 10.06.2024 13:10 Uhr Fünf Nord-Handballer im deutschen Olympia-Kader

Fünf Profis von Nordclubs zählen zum Kader der deutschen Handball-Nationalmannschaft für die Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August). Bundestrainer Alfred Gislason nominierte Kapitän Johannes Golla von der SG Flensburg-Handewitt, Rune Dahmke vom THW Kiel sowie in Justus Fischer, Marian Michalczik und Renars Uscins ein Trio von der TSV Hannover-Burgdorf. In der Vorbereitung stehen Duelle mit Olympiasieger und Europameister Frankreich (13. Juli) in Dortmund sowie mit Ungarn und Japan (19. und 21. Juli) in Stuttgart an. | 10.06.2024 13:10