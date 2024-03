Stand: 08.03.2024 14:15 Uhr Früherer Flensburger Meistertrainer Machulla wird Aalborg-Coach

Maik Machulla wird Coach des dänischen Handball-Spitzenclubs Aalborg HB. Wie der Verein am Freitag mitteilte, hat der 47-Jährige einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2026 unterschrieben. Der gebürtige Greifswalder war bis zum April 2023 Trainer der SG Flensburg-Handewitt, mit der er 2018 und 2019 die deutsche Meisterschaft gewann. In Aalborg ersetzt er Stefan Madsen, der die Jütländer aktuell in das Viertelfinale der Champions League geführt hat. | 07.03.2022 14:14