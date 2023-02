Stand: 15.02.2023 13:16 Uhr Frodeno startet bei Ironman-EM in Hamburg

Der dreimalige Ironman-Weltmeister Jan Frodeno wird in seinem letzten Karrierejahr bei der Europameisterschaft in Hamburg starten. "Ich freue mich sehr, nach der langen Zeit wieder zurück in die Triathlon-Hochburg Hamburg zu kommen und nun auch einen Ironman dort zu absolvieren", schrieb der 41-Jährige mit Blick auf das für 4. Juni angesetzte Langstreckenrennen. Frodeno hatte bereits in der Vorsaison für Ende 2023 sein Karriereende angekündigt. Wegen diverser Verletzungen hatte er die vergangenen beiden Weltmeisterschaften verpasst. | 15.02.2023 13:16