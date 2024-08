Stand: 24.08.2024 17:41 Uhr Frauen des HSV punkten bei Union Berlin

Die Fußballerinnen des Hamburger SV haben am ersten Spieltag der neuen Zweitliga-Saison auswärts einen Punkt eingefahren. Im Stadion an der alten Försterei holten sie bei Union Berlin ein 2:2. Die Hanseatinnen schockten das Team von Trainerin Ailien Poese früh. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Hamburgs Mia Büchele den Elfmeter zur Gästeführung (8. Minute). Dina Orschmann gab die schnelle Antwort und glich aus (22.). Sechs Minuten später brachte Zwillingsschwester Katja Orschmann die Gastgeberinnen erstmals in Front. Nach dem Seitenwechsel erzielte Vildan Kardesler (68.) den Ausgleich für die Hamburgerinnen, die eine Spielzeit zuvor aus der Regionalliga aufgestiegen waren. | 24.08.2024 17:30