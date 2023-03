Stand: 28.03.2023 13:21 Uhr Frauen-Nationalmannschaft: Zehn Wolfsburgerinnen für Deutschland

Zehn Fußballerinnen des VfL Wolfsburg stehen im 29er-Kader von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg für die Länderspiele am 7. April (20 Uhr) in Sittard gegen die Niederlande und am 11. April (18 Uhr, live im Ersten) in Nürnberg gegen Brasilien. "Wir freuen uns, auf zwei absolute Topmannschaften zu treffen. Die Spiele werden uns wichtige Erkenntnisse für die weitere WM-Vorbereitung liefern", sagte Voss-Tecklenburg. Die Weltmeisterschaft findet vom 20. Juli bis zum 20. August in Australien und Neuseeland statt. | 28.03.2023 13:00