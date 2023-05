Frau wird in Männermannschaft eingewechselt und schießt Siegtor Stand: 24.05.2023 19:38 Uhr Der Männer-Bezirksligist SV Gehrden hat am Sonntag zum ersten Mal eine Frau eingewechselt - und die schoss bei ihrem ersten Ballkontakt das Siegtor in der 95. Minute.

Valerie Hübner ist die Torschützin des SV Gehrden, sie traf in der Nachspielzeit zum 1:0 Sieg gegen Newrotz Hildesheim. Das berichtete die Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) am Montag. Seit mehr als zehn Jahren spielt Hübner beim SV Gehrden in der Frauenmannschaft, vergangenen Sonntag traf sie aber für die Männermannschaft des Vereins. "Sie war die erste Frau, die auf Männerebene im Bezirk gespielt hat - und die erste, die auch getroffen hat", sagte der Co-Trainer des SV Gehrden, Umut Kaya. Der Bezirksverband des niedersächsischen Fußballverbandes hält das auf Nachfrage des NDR Niedersachsen für wahrscheinlich, konnte dies jedoch nicht bestätigen.

Hübner: Frauenfußball soll gesehen werden

"Das ist wunderschön für mich, aber auch nicht so wichtig", sagte Torschützin Hübner gegenüber der HAZ. Wichtiger sei, "ein Zeichen zu setzen, dass der Frauenfußball auch gesehen wird". Im Juni des vergangenen Jahres hatte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in der Spielordnung festgelegt, dass auch Frauen in Männermannschaften auflaufen dürfen. Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) folgte diesem Beschluss im Dezember, so die HAZ. Als der SV Gehrden in der Frauenmannschaft nachfragte, wer bei den Männer mitspielen möchte, "war Valerie gleich Feuer und Flamme", sagte Co-Trainer Kaya gegenüber der HAZ.

