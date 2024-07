Stand: 19.07.2024 11:34 Uhr "Fortuna für alle" - Weniger HSV-Fans beim Spiel in Düsseldorf?

Für die Fans des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV dürfte es zum Nachteil werden, dass der Ligakonkurrent aus Düsseldorf seine Aktion "Fortuna für alle" kommende Saison fortsetzt. Die Rheinländer haben vier weitere Freispiele (freier Eintritt für alle Zuschauer) benannt - unter anderem die Partie am achten Spieltag gegen den HSV. Es dürfte kaum möglich sein, auf eine ähnlich große Anzahl von HSV-Fans in der Fortuna-Arena zu kommen wie in den vergangenen beiden Spielzeiten (15.000 und 10.000). Zwar wird auch das Gästekontingent von rund 5.000 Karten kostenfrei zur Verfügung gestellt. Durch die hohe Nachfrage unter den Fortuna-Fans dürften aber die Chancen für HSV-Anhänger sinken, über dieses Kontingent hinaus Tickets zu ergattern. Wechselbörse Zweite Liga | 19.07.2022 11:32