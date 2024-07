Stand: 27.07.2024 11:30 Uhr Formel 3: Hamburger Tramnitz schrammt knapp am Podium vorbei

Der Hamburger Nachwuchs-Rennfahrer Tim Tramnitz hat im Sprintrennen in Spa seinen vierten Podestplatz der Formel-3-Saison denkbar knapp verpasst. Am vorletzten Rennwochenende des Jahres kam der 19-Jährige vom Nachwuchsteam von Red Bull Racing auf Platz vier ins Ziel - erst in der letzten Runde hatte er Rang drei an Noel Leon (Mexiko) verloren. Dino Beganovic (Schweden) triumphierte zum ersten Mal im Sprint, Teamkollege Gabriel Mini (Italien) sicherte Prema den Doppelsieg und führt zudem die Meisterschaft an. | 27.07.2022 11:30