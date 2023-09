Stand: 18.09.2023 19:06 Uhr Football: Hamburg Sea Devils trennen sich von Headcoach Jones

Die Hamburg Sea Devils aus der European League of Football (ELF) haben sich von Headcoach Charles Jones getrennt. Das teilten die Hanseaten am Montag mit. Als Grund gab der Club das "nicht zufriedenstellenden Ende der Saison 2023" an. Die "Seeteufel" belegten in der Western Division den letzten Rang. Im Vorjahr hatten die Norddeutschen noch das ELF-Endspiel erreicht. Wer Nachfolger von Jones wird, der das Amt 2022 angetreten hatte, steht noch nicht fest. | 18.09.2023 19:05