Stand: 20.12.2022 16:49 Uhr Football: Hamburg Sea Devils holen neuen Quarterback

Die Hamburg Sea Devils haben einen neuen Quarterback für die kommende Saison in der European Football League gefunden. Der 24-jährige Amerikaner Preston Haire wird die Aufgabe als Spielmacher übernehmen, teilten die Sea Devils mit. "Preston Haire ist ein hervorragender Quarterback und eine Führungspersönlichkeit auf allen Ebenen, auf denen er tätig war", lobte Offensiv-Koordinator Brett Morgan. "Er war nicht umsonst in einem NFL-Camp und hat die Fähigkeiten, um ein Elite-Quarterback in unserer Liga zu werden." | 20.12.2022 16:48