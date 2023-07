Stand: 29.07.2023 13:56 Uhr Triumph in Hamburg greifbar: Krawietz und Pütz wollen ersten Titel

Kevin Krawietz und Tim Pütz haben beim Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum den Einzug ins Finale der Doppelkonkurrenz geschafft. Der zweimalige Grand-Slam-Sieger Krawietz aus Coburg und sein Frankfurter Partner Pütz setzten sich am Samstag im Halbfinale überlegen mit 6:1, 6:4 gegen Nikola Cacic/Victor Vlad Cornea (Serbien/Rumänien) durch. Für das Team Krawietz/Pütz ist damit der erste Titel greifbar, seitdem sie auf der Tour gemeinsam an den Start gehen. | 29.07.2023 13:55