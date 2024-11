Stand: 03.11.2024 11:48 Uhr Flensburgs Meistertrainer Maik Machulla in Aalborg entlassen

Trainer Maik Machulla ist beim dänischen Handball-Erstligisten Aalborg Haandbold am Sonntag überraschend freigestellt worden. "Wir haben nicht die Entwicklung und den Fluss in unserem Spiel erlebt, die wir erwartet hatten", wird Geschäftsführer Jan Larsen in einer Mitteilung des Champions-League-Teilnehmers zitiert. Machulla hatte das Amt in Aalborg erst in diesem Sommer angetreten. Zuvor hatte der 47-Jährige die SG Flensburg-Handewitt betreut. Mit den Schleswig-Holsteinern war er zweimal Meister geworden. | 03.11.2024 11:48