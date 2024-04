Stand: 01.04.2024 16:17 Uhr Fischtown Pinguins Bremerhaven gewinnen erstes Halbfinale gegen München

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben das erste Halbfinale der Clubgeschichte in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewonnen. Zum Auftakt der Serie gab es auf eigenem Eis gegen den deutschen Meister EHC München ein überraschend souveränes 3:0 (1:0, 2:0, 0:0). Nach dem Führungstreffer durch Jan Urbas (6.) machte Bremerhaven im zweiten Drittel schnell alles klar. Erst traf Markus Vikingstad (22.) kurz nach Wiederbeginn, dann erhöhte Dominik Uher (28.). Das nächste Aufeinandertreffen in der Best-of-seven-Serie steht am Mittwoch (19 Uhr) in München an. Ergebnisse DEL-Play-offs | 01.04.2024 16:15