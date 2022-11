Stand: 28.11.2022 16:46 Uhr Fingerbruch: Wolfsburgs Lattwein muss operiert werden

Fußball-Nationalspielerin Lena Lattwein vom deutschen Meister VfL Wolfsburg muss wegen einer Fraktur am kleinen Finger der linken Hand operiert werden. Laut Verein ist ein Einsatz der Mittelfeldspielerin im Topspiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonnabend (ab 13 Uhr live im NDR und auf NDR.de) je nach Heilungsverlauf nicht ausgeschlossen. Für die Partie sind bisher 10.000 Tickets verkauft worden. Den Bruch hatte die Vize-Europameisterin am Sonntag im Auswärtsspiel des Spitzenreiters beim 1. FC Köln (4:0) erlitten. Der Eingriff wird am Dienstag durchgeführt. | 28.11.2022 12:20