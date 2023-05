Stand: 19.05.2023 11:25 Uhr Fackellauf zu Special Olympics beginnt in Rostock

Das Olympische Feuer für die Special Olympics World Games in Berlin (17. bis 25. Juni) wird am Sonntag auf dem Rostocker Citylauf entfacht. Die Fackel werde etwa drei Kilometer durch die Innenstadt getragen, teilte die Stadt Rostock am Freitag mit. An dem Fackellauf beteiligen sich verschiedene Vereine und Institutionen, die sich mit dem Thema Inklusion beschäftigen. | 19.05.2023 11:25