Stand: 22.08.2024 11:28 Uhr FC St. Pauli verlängert mit Metcalfe

Der FC St. Pauli hat den Vertrag mit dem australischen Nationalspieler Connor Metcalfe vorzeitig verlängert. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler war vor zwei Jahren von Melbourne City zu den Kiezkickern gewechselt und absolvierte seitdem 65 Pflichtspiele für den Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga. Sein Vertrag wäre nach der an diesem Wochenende beginnenden Spielzeit ausgelaufen. "Connor bringt alles mit, um in den kommenden Jahren eine noch größere Rolle bei uns zu spielen", sagte der neue Trainer Alexander Blessin. | 22.08.2024 11:27