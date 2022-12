Stand: 02.12.2022 16:04 Uhr FC St. Pauli testet gegen Mönchengladbach

Der FC St. Pauli hat ein weiteres Testspiel für die Zeit nach der Winterpause in der 2. Fußball-Bundesliga vereinbart. Wie der Club am Freitag mitteilte, wird die Mannschaft von Trainer Timo Schultz am 14.Januar (14 Uhr) ein Match beim Erstligisten Borussia Mönchengladbach absolvieren. Zuvor treffen die Braun-Weißen in ihrem Trainingslager in Benidorm gegen Werder Bremen am 4. Januar ebenfalls auf einen Vertreter aus der Bundesliga. | 02.12.2022 15:58