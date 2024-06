Stand: 06.06.2024 10:43 Uhr FC St. Pauli leiht U21-Nationalspieler Wagner aus

Fußball-Bundesligist FC St. Pauli vermeldet den ersten Neuzugang für die kommende Saison. Wie der Aufsteiger am Donnerstag mitteilte, wird U21-Nationalspieler Robert Wagner vom SC Freiburg für ein Jahr ausgeliehen. Der 20 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler war in der vergangenen Saison an die SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen und absolvierte für die Franken 32 Pflichtspiele (vier Tore, fünf Vorlagen). Für die U21 des DFB bestritt er bislang drei Länderspiele, davor lief er elf Mal für die U20 (unter anderem als Kapitän) auf. Wechselbörse | 06.06.2024 09:59