Stand: 12.03.2024 15:41 Uhr FC St. Pauli knackt Marke von 40.000-Vereinsmitgliedern

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat die Marke von 40.000 Vereinsmitgliedern geknackt. Das gaben die Hamburger am Dienstag bekannt. Wie der Club weiter mitteilte hatte sich die Zahl der Mitglieder zwischen 2004 und 2014 zunächst von 5.000 auf 20.000 vervierfacht. In den vergangenen zehn Jahren habe sich diese Zahl nun nochmal auf 40.000 verdoppelt. Der aktuelle Zweitliga-Spitzenreiter plant noch in diesem Jahr die Gründung einer Genossenschaft. | 12.03.2024 15:41