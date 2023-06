Stand: 30.06.2023 08:10 Uhr FC St. Pauli hat den besten Rasen der Liga

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat den Zweitligisten FC St. Pauli für den besten Rasen der Liga ausgezeichnet. Die Kiezkicker erhielten für die vergangene Saison den sogenannten "Pitch of the year"-Preis. Platz zwei ging an Holstein Kiel - die "Störche" hatten in den vergangenen zwei Jahren jeweils den ersten Platz belegt. Bei den Erstligisten setzte sich Bayer Leverkusen vor dem VfL Wolfsburg durch. VfL-Greenkeeper Peter Sauer hat den Club jedoch verlassen und kümmert sich jetzt um den Rasen des FC Bayern. | 30.06.2023 08:10