Stand: 04.11.2024 17:11 Uhr FC St. Pauli "bis auf Weiteres" ohne verletzten Philipp Treu

Fußball-Bundesligist FC St. Pauli muss für einige Zeit auf Philipp Treu verzichten. Der Mittelfeldspieler habe sich in der Partie am Sonnabend bei der TSG Hoffenheim (2:0) "eine strukturelle muskuläre Verletzung am linken Oberschenkel zugezogen", teilten die Hamburger am Montag mit. Die Diagnose wurde nach einer MRT-Untersuchung gestellt. Treu werde "bis auf Weiteres" fehlen und damit auch beim Spiel am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gegen den Tabellenführer und Rekordmeister Bayern München nicht dabei sein. | 04.11.2024 17:10