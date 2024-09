Stand: 19.09.2024 16:46 Uhr FC St. Pauli: Vorstand der Genossenschaft steht

Mini-Investoren statt Ausverkauf von Anteilen: Der FC St. Pauli treibt seine im deutschen Profi-Fußball einmaligen Finanz-Pläne weiter voran. Ein vierköpfiger Vorstand soll in Zukunft die "Football Cooperative St.Pauli" (FCSP eG) führen, wie der Club am Donnerstag mitteilte. An der Spitze der ersten Genossenschaft im deutschen Profi-Fußball stehen demnach Miriam Wolframm, Thomas Collien, Andreas Borcherding und Christopher Heinemann. Die Gründung der Genossenschaft wollen die Kiezkicker als "Gegenentwurf zur Macht" der Großinvestoren und "zum Ausverkauf des Fußballs" verstanden wissen, wie es weiter hieß. | 19.09.2022 16:20