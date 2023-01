Stand: 21.01.2023 17:19 Uhr FC St. Pauli 0:0 im letzten Testspiel, Hannover 96 schlägt Holstein Kiel

Fußball-Zweitligist FC St.Pauli hat die Generalprobe vor dem Rückrundenauftakt am nächsten Wochenende bestanden. Gegen den dänischen Erstligisten FC Midtjylland gab es am Sonnabend ein 0:0. Hannover 96 hat sein Testspiel gegen Holstein Kiel gewonnen. Die Niedersachsen besiegten die Kieler mit 2:1 (2:0). Phil Neumann erzielte den zweiten Treffer für 96. Cedric Teuchert hatte Hannover in Führung gebracht. In der Nachspielzeit sorgte der isländische Holstein-Neuzugang Holmbert Fridjonsson für den Anschlusstreffer. | 21.01.2023 17:19