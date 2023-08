Stand: 30.08.2023 14:19 Uhr Ex-Wolfsburger Mehmedi beendet seine Karriere

Der frühere Bundesligaprofi Admir Mehmedi hat das Ende seiner aktiven Fußballl-Karriere verkündet. Nach Abschluss seines Sportmanagement-Studium will der 32 Jahre alte Schweizer, der in der Bundesliga für den VfL Wolfsburg, den SC Freiburg und Bayer Leverkusen spielte, eine Trainerausbildung beginnen. Der 76-fache Schweizer Nationalspieler wechselt im Januar 2022 vom VfL in die Türkei, seit diesem Sommer war er vereinslos. Für die "Wölfe" bestritt er 71 Bundesligaspiele (neun Tore). | 30.08.2023 14:18