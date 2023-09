Stand: 25.09.2023 15:53 Uhr Ex-Wolfsburger Guilavogui wechselt zu Mainz 05

Josuha Guilavogui feiert sein Comeback in der Fußball-Bundesliga. Der langjährige Mittelfeldakteur des VfL Wolfsburg heuert beim FSV Mainz 05 an. Der 33-jährige Franzose unterschrieb bei den Rheinhessen einen Vertrag bis Ende der laufenden Saison mit der Option für ein weiteres Jahr, wie sein neuer Club am Montag bestätigte. Guilavogui spielte von 2014 bis Januar 2023 beim Liga-Konkurrenten VfL Wolfsburg und war zuletzt ein halbes Jahr an Girondins Bordeaux ausgeliehen. | 25.09.2023 15:53