Stand: 20.01.2025 10:44 Uhr Ex-Wolfsburg-Aufsichtsrat Sanz neu im Vorstand von Real Madrid

Ein langjähriger Bundesliga-Funktionär sitzt jetzt im Vorstand von Real Madrid. Francisco Garcia Sanz, bis 2018 Aufsichtsrats-Chef des VfL Wolfsburg, ist in das 19-köpfige Führungsgremium des erfolgreichsten Fußball-Clubs der Welt gewählt worden. Der 67-Jährige wurde in Madrid geboren. In seine Zeit als Aufsichtsrat der VfL Wolfsburg Fußball GmbH fallen der Gewinn der deutschen Meisterschaft 2009 (als Mitglied) und der DFB-Pokalsieg 2015 (als Vorsitzender).| 20.01.2025 10:42