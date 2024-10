Stand: 21.10.2024 15:33 Uhr Ex-St-Pauli-Coach Schubert trainiert Hessen Kassel

Der frühere Erst- und Zweitligatrainer André Schubert übernimmt interimsweise den abstiegsbedrohten Fußball-Regionalligisten Hessen Kassel. Der 53-Jährige gebürtige Kasseler führte unter anderem Borussia Mönchengladbach in die Champions League und arbeitete auch bei den Nordclubs FC St. Pauli (2011/2012), Eintracht Braunschweig (2018/2019) und Holstein Kiel (2019). "André war in Paderborn und bei St. Pauli mein Trainer und absoluter Förderer für meine eigene Karriere", sagte Kassels Geschäftsführer Sören Gonther, der zwischen 2012 und 2017 insgesamt in 89 Zweitligapartien für die Kiezkicker aufgelaufen war. | 21.10.2024 15:33