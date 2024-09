Stand: 13.09.2024 14:02 Uhr Ex-St.-Pauli-Coach Hürzeler ist Trainer des Monats in der Premier League

Fabian Hürzeler ist in der Premier League als Trainer des Monats August gekürt worden. "Eine Trophäe ist immer schön, weil es eine Bestätigung für deine Arbeit ist", sagte der Fußball-Coach in einem Video: "Nicht nur meine Arbeit, sondern die des gesamten Vereins, meiner Betreuerkollegen und der Spieler. Zusammen gewinnt man Trophäen." Der frühere Trainer des FC St. Pauli gewann mit Brighton mit 3:0 in Everton und mit 2:1 gegen Manchester United. Beim FC Arsenal gelang zudem ein 1:1. | 13.09.2024 13:58