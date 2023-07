Stand: 20.07.2023 21:12 Uhr Ex-Scorpions-Profi Hammond bei Verkehrsunfall gestorben

Der früher auch in Deutschland aktive Eishockey-Profi Mike Hammond ist bei einem Verkehrsunfall im Alter von nur 33 Jahren ums Leben gekommen. Der ehemalige Spieler der Hannover Scorpions und der Lausitzer Füchse starb in der Kleinstadt Shawnigan Lake auf Vancouver Island im Westen Kanadas. Der britische Nationalspieler spielte in der Saison 2020/2021 für Hannover. "Die gesamte Scorpions-Familie ist in Trauer. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und den Angehörigen", teilten die Scorpions mit. | 20.07.2023 21:10