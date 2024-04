Stand: 11.04.2024 12:01 Uhr Ex-Profi Harnik bleibt dem Amateurfußball treu

Ex-Bundesligaprofi Martin Harnik schnürt weiter seine Schuhe im Amateurfußball. Der 36-Jährige, der für Werder Bremen, Hannover 96 und den VfB Stuttgart insgesamt 240 Bundesligaspiele absolvierte, verlängerte seinen Vertrag bei der TuS Dassendorf bis 2025 und geht damit in seine fünfte Saison beim Hamburger Oberligisten. In der vergangenen Saison stellte er mit 46 Treffern einen Oberliga-Torrekord auf, in dieser Spielzeit steht Harnik bei 25 Toren. | 11.04.2024 11:59