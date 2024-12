Stand: 03.12.2024 11:13 Uhr Ex-Kerber-Coach Beltz neuer Trainer der deutschen Tennis-Damen

Torben Beltz wird neuer Chef-Bundestrainer Damen beim Deutschen Tennis Bund (DTB). Der gebürtige Itzehoer hat lange Zeit die Kielerin Angelique Kerber trainiert. Der 48-Jährige tritt damit die Nachfolge von Barbara Rittner an, mit der die Zusammenarbeit im Februar 2024 beendet wurde. "Torben Beltz hat in den vergangenen Jahren auf der WTA Tour herausragende Arbeit geleistet und ist unsere Wunschlösung für diese wichtige Position", so DTB-Vorstand Veronika Rücker. | 03.12.2024 11:13