Stand: 08.01.2023 10:17 Uhr Ex-Handballer Petersen macht Krebserkrankung öffentlich

Der frühere Handball-Europameister Klaus-Dieter Petersen hat eine Prostatakrebs-Erkrankung öffentlich gemacht. "Ich habe die Operation sowie die Reha gut überstanden. Der Bauchraum heilt ab, doch das braucht noch seine Zeit", sagte der langjährige Profi des THW Kiel der "Bild am Sonntag." Bei einer Vorsorgeuntersuchung seien auffällige Blutwerte festgestellt worden. Der 54-Jährige, der 340 Länderspiele für Deutschland bestritt, will mit seinem Schritt an die Öffentlichkeit für das Thema sensibilisieren. "Ich will den Männern zurufen: Geht zur Vorsorge! Die Krankenkassen bieten glücklicherweise viel an. Früherkennung ist das A und O." | 08.01.2023 10:17