Stand: 30.07.2023 18:33 Uhr Ex-96-Profi Saint-Maximin nun bei Al-Ahli

Fußballprofi Allan Saint-Maximin, der einst in der Bundesliga für Hannover 96 spielte, wechselt für umgerechnet 27 Millionen Euro vom englischen Erstligisten Newcastle United zum saudi-arabischen Club Al-Ahli. Trainer dort ist der Deutsche Matthias Jaissle. Der 26 Jahre alte Angreifer Saint-Maximin lief in der Saison 2015/2016 als Leihgabe aus Monaco für 96 auf und erzielte in 16 Spielen ein Tor. | 30.07.2023 18:32