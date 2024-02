Stand: 16.02.2024 15:27 Uhr Eva Lys darf weiter auf Einzug ins Dubai-Hauptfeld hoffen

Die Hamburgerin Eya Lys hat die erste Hürde auf dem Weg in das Hauptfeld des WTA-Tennisturniers in Dubai übersprungen. Die 22-Jährige setzte sich in der ersten Qualifikationsrunde gegen die an Nummer zwölf gesetzte Rumänin Jaqueline Cristian nach hartem Kampf mit 3:6, 7:6 (7:3), 6:2 durch. Nun wartet auf Lys in der Weltranglisten-46. Clara Burel (Frankreich) allerdings eine noch schwerere Aufgabe. | 16.02.2024 15:26