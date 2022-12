Stand: 03.12.2022 18:37 Uhr European League: Niederlagen für Buxtehude und Oldenburg

Die Handballerinnen des Buxtehuder SV sowie des VfL Oldenburg haben jeweils ihr Hinspiel in der dritten Runde der European League verloren und stehen in der Qualifikation zur Gruppenphase vor dem Aus. Der BSV unterlag beim norwegischen Team Fana IL mit 21:28 (13:11). Die Oldenburgerinnen mussten sich in eigener Halle dem französischen Top-Team Les Neptunes de Nantes mit 27:34 (12:15) geschlagen geben. Die Rückspiele stehen am kommenden Samstag, 10. Dezember, an. | 03.12.2022 18:16