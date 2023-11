Stand: 01.11.2023 19:46 Uhr Europe Cup: BG Göttingen gewinnt, Rostock Seawolves verlieren

Die Basketballer der BG Göttingen haben auch das dritte Spiel im Europe Cup für sich entscheiden können. Gegen Keravnos BC aus Zypern gewannen die Niedersachsen am Mittwoch problemlos mit 90:71 (46:33) und führen die Gruppe I nach drei von sechs Partien ungeschlagen an. Die Rostock Seawolves verloren bei Jonava CBet mit 65:84 (35:42) und müssen bei nur einem Sieg aus drei von sechs Partien in der Gruppe C bereits um das Weiterkommen bangen. | 01.11.2023 21:20