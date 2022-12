Stand: 30.11.2022 22:06 Uhr Erster Wintertest: Hannover 96 unterliegt Hertha BSC

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat einen Achtungserfolg in einem Testspiel knapp verpasst. Gegen den Bundesligisten Hertha BSC verloren die Niedersachsen am Freitagnachmittag ihren ersten Wintertest mit 1:2 (1:1). Vor 1.296 Zuschauern in Hannover reichte der Treffer von Hendrik Weydandt (20.) nicht zum Teilerfolg. Hannover ist am kommenden Freitag in einem nicht-öffentlichen Spiel noch beim Zweitliga-Konkurrenten SC Paderborn zu Gast, ehe die Weihnachts-Pause auch für die Niedersachsen beginnt. | 02.12.2022 20:45